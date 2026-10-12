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Царьград

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Спасатель из Ленобласти снял с 20-метровой ели кошку, сбежавшую с дачи

Спасатель из Ленобласти снял с 20-метровой ели кошку, сбежавшую с дачи

В посёлке Лебяжье Ленинградской области сотрудник спасательной службы Леонид Лунёв вечером 12 октября поднялся на высокую ель, чтобы снять с неё абиссинскую кошку, которая просидела на дереве после того, как её первое укрытие спилили соседи.

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