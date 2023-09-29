Бедард о дебюте за «Чикаго» в предсезонном матче: «Не думаю, что хорошо сыграл. Я мог быть намного лучше»

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18-летний нападающий «Блэкхокс» дважды ассистировал партнерам в игре с «Сент-Луисом» (2:1). Первый номер драфта НХЛ-2023 провел на льду 21 минуту 42 секунды (полезность «+2»), нанес 5 бросков в створ и выиграл 63% вбрасываний.