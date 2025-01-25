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Царьград

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Трамп сменил команду: Киев потерял связь с США и может остаться без оружия

Трамп сменил команду: Киев потерял связь с США и может остаться без оружия

Депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечает, что смена команды в администрации Трампа лишила Киев важного канала связи с Государственным департаментом США, что может вызвать задержки в поставках вооружения и осложнения для президента Зеленского.

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