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Орловское «Спасское-Лутовиново» появилось на стаканах «Вкусно — и точка»

Орловское «Спасское-Лутовиново» появилось на стаканах «Вкусно — и точка»

Сеть известнейшего общепита «Вкусно — и точка» представила новую серию стаканов для горячих напитков с иллюстрациями российских городов.

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