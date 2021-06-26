РЕН ТВ НовостиПолитикаБританский эсминец Defender встретили в Грузии танцами Скриншот видео (ИЗВЕСТИЯ). Британский эсминец Defender встретили в Грузии танцами и песнями после провокации в Черном море.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ОвчинниковВот увидите, после Грузии он обратно пойдёт в Одессу, тем же курсом. Может даже ближе к берегу. Видя что РФ слабо отреагировала они наглеть будут. Будут показывать свою военную типа солидарность с украиной. И если и тогда его не потопят, или не принудят пришвартоваться. Это будет сигнал для НАТО начать завоёвывать РОССИЮ.ЗЖЗоя ЖукХорошо, что не простые жители устроили массовые танцы, а правительственные структуры устроили демонстрационную встречу - прогнулись. Ну пусть еще и лизнут.Комментировать
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