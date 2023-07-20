МАРЬИНА РОЩА

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Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены в ближайшие годы

Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены в ближайшие годы

Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены В личном блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин сообщил жителям города, что объемы строительства жилья по программе реновации в Москве будут увеличены в ближайшие годы.

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