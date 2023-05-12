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Столичным инженерам доступно 57 программ повышения квалификации в «Московской технической школе»

Столичным инженерам доступно 57 программ повышения квалификации в «Московской технической школе»

На базе «Московской технической школы» («МТШ») столичным инженерам доступно 57 курсов повышения квалификации по пяти направлениям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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