© encierro/Shutterstock/FOTODOMПлатежная система Letim, популярная у российских туристов в Турции, полностью останавливает работу с 30 ноября.
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