Си Цзиньпин выделил три главных принципа китайско-американских отношений в 2024 году

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом выделил три основополагающих принципа китайско-американских отношений, которыми следует руководствоваться в 2024 году.