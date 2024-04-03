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Китай

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Си Цзиньпин выделил три главных принципа китайско-американских отношений в 2024 году

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом выделил три основополагающих принципа китайско-американских отношений, которыми следует руководствоваться в 2024 году.

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