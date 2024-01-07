15+ доказательств того, что дети порой понимают эту жизнь лучше, чем любой взрослый

Воспитание детей требует много усилий даже для тех, кто уже неоднократно становился родителем. Порой так сложно понять, что творится у ребенка в голове, но с уверенностью можно сказать, что у каждого карапуза где-то внутри просто неиссякаемый источник наивности и жизнерадостности.