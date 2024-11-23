Лучший итальянский десерт. Знаменитая Панна Котта, которую легче легкого приготовить дома

Родиной одного из главных итальянских десертов является северный город Пьемонт. Лакомство представляет собой вариацию сливочного пудинга с добавлением разных ингредиентов — на вид Панна Котта получается словно купленной в дорогой кондитерской, но на деле готовится она всего 15 минут.