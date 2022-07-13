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«Баффало» продлил контракты с Хинострозой (на год и 1,7 млн долларов) и Малькольмом Суббаном (на год, двусторонний)

«Баффало» продлил форварда Винса Хинострозу и вратаря Малькольма Суббана. 28-летний Хиностроза получил контракт на год и 1,7 миллиона долларов.

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