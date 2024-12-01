🍇За последние десять лет площадь виноградников в Феодосии выросла на четверть «По итогам этого года у нас 1,9 тысяч гектар виноградников в городском округе Феодосия.
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🍇За последние десять лет площадь виноградников в Феодосии выросла на четверть «По итогам этого года у нас 1,9 тысяч гектар виноградников в городском округе Феодосия.