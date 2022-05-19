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«Ман Сити» показал домашнюю форму – голубую с красно-белыми элементами на вороте и рукавах. Комплект посвящен успехам клуба в конце 1960-х

«Ман Сити» показал домашнюю форму – голубую с красно-белыми элементами на вороте и рукавах. Комплект посвящен успехам клуба в конце 1960-х

«Манчестер Сити» показал домашнюю форму на сезон-2022/23. Комплект от компании Puma выполнен в традиционном для «Ман Сити» голубом цвете.

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