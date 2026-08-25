Мошенники выманили у 77-летней пенсионерки из Приангарья многомиллионное наследство

В Иркутской области 77-летняя пенсионерка лишилась более 9,5 миллионов рублей. Деньги, полученные по наследству, были украдены мошенниками, выдававшими себя за силовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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