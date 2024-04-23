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Разнокалиберные цветочные горшки, сувениры, привезенные из поездок, стопки газет и журналов и плохая живопись — все это нужно убрать с глаз долой, им не место в вашей гостиной

Разнокалиберные цветочные горшки, сувениры, привезенные из поездок, стопки газет и журналов и плохая живопись — все это нужно убрать с глаз долой, им не место в вашей гостиной

1. Сувениры Дизайнеры осуждают обычай брать сувениры из отпуска, считая их наследием советского прошлого, когда поездка за границу была событием, о котором они давно мечтали рассказать родным, друзьям и знакомым и получить бутылку в подарок.

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