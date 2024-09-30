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Жители Владивостока высказались об инициативе сократить срок обучения в школе

Жители Владивостока высказались об инициативе сократить срок обучения в школе

Жители Владивостока высказались против сокращения срока обучения в школе. Такие данные приводит SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников, сообщает PRIMPRESS.

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