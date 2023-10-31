Израилю объявила войну новая страна

Йемен официально объявил о своем вмешательстве в палестино-израильский конфликт. В представительстве йеменских вооруженных сил заявили, что по Израилю уже были выпущены десятки ракет, передает портал Clubtc.
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