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Царьград

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"Мармакс" выявил готовность 70% русских переехать к природе

"Мармакс" выявил готовность 70% русских переехать к природе

Компания "Мармакс" провела исследование, в котором 70% русских выразили готовность переехать ближе к природе при условии наличия необходимой инфраструктуры.

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