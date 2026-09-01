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Царьград

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Русские школы подверглись "атаке" фейками о минировании 1 сентября

Русские школы подверглись "атаке" фейками о минировании 1 сентября

Сообщения о ложных угрозах получили учебные учреждения по всей стране.Первое сентября началось для многих не с линеек и цветов, а с сирен, эвакуаций и беготни в поисках "бомбы", которой нет.

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