ВТБ шестой раз стал лидером Forbes среди банков для богатых

ВТБ в шестой раз подряд занял первое место в рейтинге Forbes среди банков, обслуживающих крупный частный капитал, и получил место в платиновой группе организаций для состоятельных клиентов.
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