Популярные статьи

Свежие комментарии

  • М А
    Пусть поживут хотя бы  месяц без газа и нефти, а там смотреть будем, рубль единственная валюта обеспеченая ресурсами ...Козырь из рук ЕС ...
  • ЭДУАРД Чистяков
    Ребята мы гордимся вами и мысленно всегда рядом . Так держать Россияне ! Вы вернулись на русские земли .Русский танкист п...
  • ЭДУАРД Чистяков
    Русский танкист п...

Двойной подарок «недружественным»

Двойной подарок «недружественным»

Свершилось то, о чём на моей памяти разговор шёл уже как лет 15-ть минимум: Владимир Путин объявил о начале принятия комплекса мер по переводу оплаты за поставки природного газа странам из, так называемого, «недружественного» списка за рубли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх