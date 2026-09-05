С миру по нитке...
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7 вещей, которых не должно быть в счастливых отношениях

Некоторые вещи в отношениях кажутся мелочами, пока не начинают менять саму атмосферу в паре и дома. Самое интересное, что часть из них легко спутать с любовью и заботой.

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