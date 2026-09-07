В Рязанской области 8 сентября похолодает до +14°С

Ночь на вторник предстоит зябкая. Может похолодать до +4 градусов. Днем тоже будет достаточно промозгло - максимум +14 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым