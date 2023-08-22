По мнению экспертов, Турция и Россия могут договориться без третьих стран и заключить свою зерновую сделку.
Путин и Эрдоган работают над новым соглашением, которое окончательно добьет экс-комика
Комментарии
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Severyanin
Как-то становится тревожно, когда наш президент вновь хочет что-то решать с Эрдоганом. Что, на этом турке свет клином сошёлся? Или у нас в России только одно море? Мы назначаем цену на зерно. Катар его покупает. А дальше пусть доставляют его хоть турки, хоть какие-то другие придурки. Но, зерно должно поступить именно в ту Африканскую страну, которую мы обозначим при заключении договора с Катаром. Хватит уже транжирить наши богатства кому не попадя! Тем более Эрдогану!
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11 час.
лл
лина любимцева
Путину НЕЛЬЗЯ ездить сейчас ни в какие страны. Слишком многие хотели бы его уничтожить физически. Это пусть Эрдоган и представители Катара едут в Россию договариваться. Хотя... КАК можно договариваться с турками, когда они предают? Уже договаривались...
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8 час.
Сергей Догадин
Не доверим транжирить наши богатства Эрдогану, растранжирим их сами😜
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7 час.
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