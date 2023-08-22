Путин и Эрдоган работают над новым соглашением, которое окончательно добьет экс-комика

Severyanin

Как-то становится тревожно, когда наш президент вновь хочет что-то решать с Эрдоганом. Что, на этом турке свет клином сошёлся? Или у нас в России только одно море? Мы назначаем цену на зерно. Катар его покупает. А дальше пусть доставляют его хоть турки, хоть какие-то другие придурки. Но, зерно должно поступить именно в ту Африканскую страну, которую мы обозначим при заключении договора с Катаром. Хватит уже транжирить наши богатства кому не попадя! Тем более Эрдогану!