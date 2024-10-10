В Тайшетском районе ребенок погиб, опрокинув на себя кастрюлю с кипящей водой

Трагический случай произошел в рабочем поселке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области. Установлено, что 2-летний мальчик дома получил ожоги, когда опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии