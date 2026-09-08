«С этим мальчиком я поиграю»: за что Наталья Гундарева вычеркнула из жизни Александра Фатюшина

На сцене Театра имени Маяковского они играли страсть так, что зрители в зале едва сдерживали слёзы. За кулисами же Наталию Гундареву и Александра Фатюшина связывала особая история — многолетняя привязанность, где искренняя забота незаметно сплеталась с обоюдным чувством собственности.