Цветок на ветру: любовь после вины

Ася, двадцативосьмилетняя владелица крошечной цветочной лавки «Цветок на ветру», живёт у моря и пытается залечить старую рану — смерть брата, погибшего в аварии два года назад.
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