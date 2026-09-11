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ДГД Мангистау предупредил о мошеннических звонках

ДГД Мангистау предупредил о мошеннических звонках

Органы государственных доходов не звонят налогоплательщикам с требованиями назвать коды из SMS, пароли, данные ЭЦП или банковских карт.

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