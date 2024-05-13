Вокруг помолвки Харламова разгорелся скандал — Гарик заступился за свою мать

Резидент Comedy Club разгневан сообщениями в СМИ. Гарик Харламов с Катериной Ковальчук с мамой — Натальей Игоревной Социальные сетиГарик Харламов опроверг информацию о том, что мать устроила ему взбучку перед тем, как он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Катерине Ковальчук.