Вокруг помолвки Харламова разгорелся скандал — Гарик заступился за свою мать

Резидент Comedy Club разгневан сообщениями в СМИ. Гарик Харламов с Катериной Ковальчук с мамой — Натальей Игоревной Социальные сетиГарик Харламов опроверг информацию о том, что мать устроила ему взбучку перед тем, как он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Катерине Ковальчук.
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