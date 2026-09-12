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«Я взяла аскезу год вообще не вступать ни в какие отношения»: Сати Казанова впервые призналась, как встретила Стефано Тиоццо

«Я взяла аскезу год вообще не вступать ни в какие отношения»: Сати Казанова впервые призналась, как встретила Стефано Тиоццо

Сати Казанова поделилась воспоминаниями о переломном моменте в личной жизни. Певица призналась, что встретила Стефано Тиоццо после череды болезненных разочарований и измен со стороны прежних избранников.

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