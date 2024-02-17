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Политика как она есть

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Злые русские и правдивые британцы

Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Западу верить - потерять всё.
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9 час.
М
Мария
Придурок с пергидрольными волосами совсем спятил! Посмешище!
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6 час.
Павел Гончаров
Этим двум придурком Джонсону и клоуну Зеленскому, пора в одну палату психиатрической больницы.
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1 час.

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