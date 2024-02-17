И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».
Злые русские и правдивые британцы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Цыганов
Западу верить - потерять всё.
Ответить
9 час.
М
Мария
Придурок с пергидрольными волосами совсем спятил! Посмешище!
Ответить
6 час.
Павел Гончаров
Этим двум придурком Джонсону и клоуну Зеленскому, пора в одну палату психиатрической больницы.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии