В России пациенты пожаловались на аналог лекарства от муковисцидоза

Коллективную жалобу направили в Генеральную прокуратуру.Группа из 1300 пациентов с муковисцидозом, большинство из которых находятся под опекой фонда «Круг добра», обратилась с просьбой проверить законность регистрации в России аналога американского препарата «Трикафта».