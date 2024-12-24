В России пациенты пожаловались на аналог лекарства от муковисцидоза

Коллективную жалобу направили в Генеральную прокуратуру.Группа из 1300 пациентов с муковисцидозом, большинство из которых находятся под опекой фонда «Круг добра», обратилась с просьбой проверить законность регистрации в России аналога американского препарата «Трикафта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии