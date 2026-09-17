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Царьград

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Арман Царукян купил шоколад у девочки за 400 долларов

Арман Царукян купил шоколад у девочки за 400 долларов

Арман Царукян, боец UFC, поддержал американскую девочку, мечтающую стать чирлидером, купив у нее шоколад на 400 долларов.

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