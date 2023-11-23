МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Столица предоставит льготы промплощадкам, имеющим статус промышленного технопарка Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.

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