Петербург заявил о планах возродить автопром

В Петербурге хотят возродить автопром к 2028 году. Однако в этом году специалисты планируют выпустить только 120 тыс.
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