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Регионы России

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Тренер «Динамо» Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура»

Тренер «Динамо» Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура»

«Игра со специальной бригадой предрешила исход встречи. Ненужное пятиминутное удаление сильно повлияло на результат матча.

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