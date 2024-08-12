Киевский режим бросил в бои под Курской областью женщин ВСУ. Об этом сообщает «Военное дело». Украинки публикуют посты с фотографиями из мест военных действий.
«Военное дело» рассказало об изувеченных в боях под Курском украинок из ВСУ
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлошлюх в плен не брать они хуже гациков по зверствам.
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8 час.
Михаил Гринжук
Этих ссучек и пидоров в курской даже не брать в плен и лечить не х... ликвидировать и дело с концом. А их головы отрезать и родным послать.
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5 час.
СТ
Сергей Туренко
Террористов незачем лечить, уничтожать без разбору мужчина или женщина. Все они на настоящий момент террористы. Только смерть а не пленение.
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5 час.
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