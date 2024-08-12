Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Вообще то всю эту лживую сволоту к стенке ставить нужно. Без судебной волокиты, прямо на поле. Как рассказывал папаша...Генерал Алаудинов...
  • Ed
    Пока Зе в радости, чего не скажешь о курянахДэвис: Нападение ...
  • Ed
    Как бы не повторились договорняки мариупольские. Когда самых нужных не пехом гнали, а в закрытом транспорте вывозили....ЦГ: неожиданный х...

«Военное дело» рассказало об изувеченных в боях под Курском украинок из ВСУ

«Военное дело» рассказало об изувеченных в боях под Курском украинок из ВСУ

Киевский режим бросил в бои под Курской областью женщин ВСУ. Об этом сообщает «Военное дело». Украинки публикуют посты с фотографиями из мест военных действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлошлюх в плен не брать они хуже гациков по зверствам.
Ответить
8 час.
Михаил Гринжук
Этих ссучек и пидоров в курской даже не брать в плен и лечить не х... ликвидировать и дело с концом. А их головы отрезать и родным послать.
Ответить
5 час.
СТ
Сергей Туренко
Террористов незачем лечить, уничтожать без разбору мужчина или женщина. Все они на настоящий момент террористы. Только смерть а не пленение.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх