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МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде

Проигравшая в этом матче команда покинет элитный дивизион. МЧМ-2025 Утешительный раунд Германия U-20 – Казахстан U-20 Дата проведения 2 января, 19.

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