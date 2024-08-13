Хельсинки снова идет на обострение

Финны готовы полностью запретить покупку своей недвижимости россиянами. Долгое время странами, наиболее воинственно настроенными по отношению к России, считались Польша, а также постсоветские балтийские государства — Литва, Латвия и Эстония.
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