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Закон, порядок, государство

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В Магаданской области полиция пресекла сбыт супружеской парой около 6 тонн нелегальной рыбной продукции

В Магаданской области полиция пресекла сбыт супружеской парой около 6 тонн нелегальной рыбной продукции

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями ПУ ФСБ России по восточному арктическому району выявили и пресекли противоправную деятельность супружеской пары, которая торговала нелегальной рыбной продукцией.

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