Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте генерала Ивана Попова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу крупном мошенничестве.
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