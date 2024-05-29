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Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте генерала Ивана Попова

Москалькова заявила, что удивлена решением суда об аресте генерала Ивана Попова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу крупном мошенничестве.

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