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Автопроизводители рассказали, чем грозит современным машинам топливо «Евро-3»

Автопроизводители рассказали, чем грозит современным машинам топливо «Евро-3»

Правительство разрешило российским НПЗ выпускать в оборот топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы, как у «Евро-3», и использовать монометиланилин, который был запрещён последние 10 лет.

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