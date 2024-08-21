Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости, что индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год - 1 февраля и 1 апреля.
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