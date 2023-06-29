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  • vnesterov1960 Нестеров
    Они уже не викинги, а простые вырожденцы. Их сами викинги, будь сейчас они живы, пустили бы этих извращенцев под нож.Викинги решили на...
  • Nikolia Vovchenko
    Эта тварь решила сэкономить на погибших и раненых,которым положены выплаты...Потому оно и пишет о "доходах" не указыв...Дорогой патриотизм
  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Викинги? Дегенерати -сатанисти /шейтани/ !Викинги решили на...

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