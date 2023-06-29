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Свежие комментарии
vnesterov1960 Нестеров
Они уже не викинги, а простые вырожденцы. Их сами викинги, будь сейчас они живы, пустили бы этих извращенцев под нож.
Викинги решили на...
Nikolia Vovchenko
Эта тварь решила сэкономить на погибших и раненых,которым положены выплаты...Потому оно и пишет о "доходах" не указыв...
Дорогой патриотизм
Стефан Михайлов Гърбузанов
Викинги? Дегенерати -сатанисти /шейтани/ !
Викинги решили на...
Фейков нет. Только достоверные новости
Общество
Подписаться
Дорогой патриотизм
.
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Свежие комментарии