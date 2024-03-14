Ангелина Никишина из Миллерово побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

На прошлой неделе завершился Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное событие в мире в сфере международного молодёжного сотрудничества, которое объединило 20 000 российских и иностранных молодых людей из 188 стран мира, в том числе Великобритании, США, Германии, Франции, Индии.