На очередном заседании Думы городского поселения города Новоаннинский рассмотрены ключевые моменты, определяющие дальнейшее развитие города.
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На очередном заседании Думы городского поселения города Новоаннинский рассмотрены ключевые моменты, определяющие дальнейшее развитие города.
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