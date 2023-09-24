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    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...
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    Ну  и на Х...  РОССИИ  такой ,,СОЮЗНИЧИК,,  ? ,   который  ПЕРВЫЙ  же в СПИНУ НОЖ  и  ВОТКНЕТ ....!!!Казахстан решил ч...
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Запуск магистерской программы «Управление научно-технологическими проектами» позволит подготовить для региональной экономики специалистов с уникальными компетенциями

Запуск магистерской программы «Управление научно-технологическими проектами» позволит подготовить для региональной экономики специалистов с уникальными компетенциями

﻿﻿Запуск магистерской программы «Управление научно-технологическими проектами» позволит подготовить специалистов с уникальной компетенцией для региональной экономики Даниил Сандлер: «Объединение усилий дает колоссальный эффект, поэтому мы переходим от конкуренции к сотрудничеству с уральскими вузами» В рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМРЕК) три ведущих университета Урала – Уральский федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет и Курганский государственный университет – запустили новую сетевую магистерскую программу «Менеджмент научно-технического Проекты».

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