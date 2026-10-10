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Царьград

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Депутат на Кубани лишился мандата после прогулов заседаний

Депутат на Кубани лишился мандата после прогулов заседаний

Прокуратура Отрадненского района выявила, что муниципальный депутат более полугода без уважительных причин пропускал заседания представительного органа, и по ее требованию полномочия народного избранника были прекращены досрочно.

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