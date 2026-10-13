Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Беларуси – Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, 13 октября 2026 года, назвал глупостью то, что "сотворили латвийцы на границе".
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